Петербург получил партию новых автобусов ЛиАЗ и Volgabus

Ежегодно уже на протяжении трех лет город получает до полутысячи новых автобусов. Старые автобусы пополняют парк общественного транспорта в других городах. Сейчас средний возраст автобусов в Петербурге составляет пять лет.

© runews24.ru

В рамках плана администрации Петербурга по обновлению автобусного парка, автопарк на проспекте Стачек принял новую партию из 30 автобусов Volgabus и ЛиАЗ. Их произвели на Ликинском автобусном заводе. Каждый из автобусов оборудован отдельным входом для водителей и кондиционером.

Средний возраст автобусов в Петербурге сейчас составляет пять лет, но уже в следующем году его собираются снизить до 3,5 года. Для этого в 2025 году ранее уже было получено 53 автобуса Volgabus 5270, 125 автобусов ЛиАЗ 5292 и 115 автобусов НЕФАЗ 5299. Ежегодно Петербург получает до 500 новых автобусов. Старые автобусы не утилизируются, а передаются в Мариуполь и Псков.

Ранее сообщалось, что суды Петербурга стали рассматривать больше дел по взяткам в крупном и особо крупном размере.

Проверка торговых сетей «Дикси» и «Верный» в Петербурге показала, что треть сыров в их ассортименте являются фальсификатом.