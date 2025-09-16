Стало известно, когда начнутся проверки наличия ОСАГО с помощью камер

Проверки наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью камер могут начаться после 1 ноября 2025 года.

Об этом в рамках круглого стола в штаб-квартире Народного фронта сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Может быть сложно прямо дать конкретный четкий ответ по запуску. Но если вы видите, значит, ряд действий, которые в рамках этой инициативы сейчас реализуются. Мне кажется, это доказывает, что государство планомерно идет к тому, чтобы все-таки после 1 ноября проверки наличия ОСАГО с помощью камер запустить», – сказал Уфимцев.

Он пояснил , что большая работа ведется с техническими службами МВД для того, чтобы синхронизировать порядок организации отдельной информации.

