Почему Lada Iskra идет с завода без определенных опций

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, какие инженерные и технологические решения позволили удержать цену Lada Iskra в сегменте между Granta и Vesta.

По словам эксперта, при внешней привлекательности автомобиля производитель сознательно упростил ряд узлов и элементов оснащения. Так, Lada Iskra получила:

• галогенные фары и лампы накаливания в задних фонарях вместо светодиодов,

• барабанные тормоза на задней оси,

• стрелочную приборную панель вместо цифрового экрана,

• механический привод лючка топливного бака,

• только фронтальные подушки безопасности.

В списке оснащения "Искры" нет климат-контроля, очечника, потолочных ручек для пассажиров. Также у модели не оцинкована крыша, при этом все остальные наружные панели имеют антикоррозийную защиту.

В базовой версии за 1,25 млн рублей автомобиль и вовсе предлагается без кондиционера. АвтоВАЗ объяснил, почему у машины нет этой опции в "базе".

Однако, как отмечает издание, минимальной комплектацией с кондиционером фактически становится версия стоимостью от 1,319 млн рублей.

При этом Lada Iskra получила ряд элементов от Lada Vesta, в том числе рулевое колесо и сиденья, а также стандартные датчики света и дождя.

