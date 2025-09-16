В Россию идет лавина авто с пробегом из Китая, импорт вырос в 4,5 раза
За январь-август 2025 года в Россию ввезли 38 тысяч легковых автомобилей с пробегом из Китая. По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, это в 4,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активное развитие импорта китайских подержанных машин началось во второй половине 2024 года, хотя первые поставки стартовали ещё в конце 2022-го. В июле и августе текущего года объемы достигли почти 8 тысяч автомобилей в месяц.
Наиболее востребованными остаются автомобили японских марок китайской сборки. Более 20% приходится на Toyota, лидером является кроссовер RAV4 (1932 машины). Также активно завозятся Corolla, Harrier, Highlander, Prado, C-HR и другие модели.
На втором месте по популярности - Honda (12,6%), среди которых чаще всего выбирают Breeze, CR-V, Vezel, Civic и XR-V.
Далее следует Volkswagen с долей 11,5%. Лидером у бренда стал Golf (860 единиц), в числе других востребованных моделей - Tayron, Tiguan, Traru, Teramont и T-Roc.
В десятку брендов с наибольшим объемом ввоза автомобилей с пробегом из Китая также вошли BMW, Geely, Audi, Hyundai, Changan, Nissan и Kia.
Эксперты отмечают, что с 1 ноября, после изменения правил расчета утилизационного сбора, структура импорта подержанных машин в Россию может заметно измениться.