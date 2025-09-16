В Москве гаишники будут массово проверять каршеринг и такси

В Москве объявлен рейд против таксистов и каршеринга. Столичное управление Госавтоинспекции объявило о проведении спецмероприятия, направленного на соблюдение правил сервисами пассажирских перевозок и автомобилей краткосрочной аренды. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, рейд будет проводиться в период с 17 по 18 сентября.

«В рамках операции сотрудники дорожно-патрульной службы нацелены на усиление контроля в данной сфере, пресечение правонарушений, совершенных водителями указанных категорий транспорта», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшие дни патрулироваться будут не только улицы, но также проведётся обследование территорий на предмет организованных стоянок легковых такси. Особое внимание будет уделено местности неподалёку от вокзалов, автостанций, станций метро, транспортно-пересадочных узлов и торговых центров.

Помимо этого, в ходе рейда планируется провести облавы на мигрантов.