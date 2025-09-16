У дилеров в РФ появились в продаже Volkswagen Passat Pro 2025 года

В России у дилеров начались продажи седанов Volkswagen Passat 2025 года выпуска. Согласно информации, полученной "Российской газетой" в ходе изучения сайтов объявлений, все представленные экземпляры выпущены для рынка Китая и имеют приставку Pro. Европейские машины текущего поколения доступны исключительно в версии универсал. Стоимость стартует с отметки в 5 090 000 рублей.

Ровно столько просит дилерский центр из Рязани за машину из ближайшей поставки в комплектации Star Dragon. Автомобиль имеет кожаную отделку салона, систему Start-Stop, мультифункциональный руль, климат и круиз-контроль, адаптивный свет, камеры кругового обзора и многое другое.

Компания из Санкт-Петербурга предлагает аналогичный вариант из наличия, но в более дорогой версии с вентиляцией сидений, проекционным дисплеем и панорамным люком. Цена на него составляет 5 490 000 рублей. Кроме того, на автомобиль распространяется двухлетняя сервисная поддержка, которая является аналогом заводской гарантии.

Все представленные образцы имеют схожие технические характеристики. Под капотом расположен двухлитровый турбомотор мощностью 220 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной КПП. Привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ возобновились продажи седанов Volkswagen Lavida XR.