В Госдуме задумались о бесплатном ОСАГО для россиян

В ГД задумались о бесплатном ОСАГО для россиян. Депутаты задумались об отмене платы за оформление «автогражданки» для некоторых категорий водителей. По мнению председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, необходимо также освободить ряд водителей от транспортного налога на федеральном уровне.

© Quto.ru

Речь идёт о многодетных семьях и инвалидах двух групп. Депутат отметил, что этим категориям граждан необходимо оказывать всестороннюю поддержку и предоставлять дополнительные льготы.

Он также напомнил, что сегодня в России действует закон, по которому инвалиды, получившие травмы на производстве и в зоне боевых действий, могут не платить транспортный налог, также им положена скидка 50% на покупку «автогражданки». Политик предложил пойти дальше и дать им возможность оформлять страховку на машину бесплатно.