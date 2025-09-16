В Госдуме задумались о бесплатном ОСАГО для россиян
В ГД задумались о бесплатном ОСАГО для россиян. Депутаты задумались об отмене платы за оформление «автогражданки» для некоторых категорий водителей. По мнению председателя думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, необходимо также освободить ряд водителей от транспортного налога на федеральном уровне.
Речь идёт о многодетных семьях и инвалидах двух групп. Депутат отметил, что этим категориям граждан необходимо оказывать всестороннюю поддержку и предоставлять дополнительные льготы.
Он также напомнил, что сегодня в России действует закон, по которому инвалиды, получившие травмы на производстве и в зоне боевых действий, могут не платить транспортный налог, также им положена скидка 50% на покупку «автогражданки». Политик предложил пойти дальше и дать им возможность оформлять страховку на машину бесплатно.
«Если есть соответствующее решение о предоставлении автомобиля как технического средства реабилитации, то в этом случае было бы правильно и справедливо сделать послабления и вернуться к предложению», — пояснил Нилов.