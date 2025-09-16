Участники рынка такси ищут решения для адаптации к новым правилам по локализации

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участники отрасли такси в РФ ищут решения для адаптации к новым требованиям по локализации автомобилей в такси, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом рассказали ТАСС участники рынка.

"В первую очередь нужно определить условия для водителей такси на личных автомобилях и обеспечить равный доступ на рынок для всех подходящих под требования машин и производителей", - считают в "Яндекс такси". Так, чтобы таксопарки и водители проще адаптировались. "Яндекс такси" и "Автоваз" уже начали обсуждать совместные инициативы по новому модельному ряду, поставкам автомобилей и запуску льготных программ для таксопарков, добавили в сервисе.

Важность водителей на личных автомобилях также отметила исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталья Лозинская. По ее словам, личные автомобили, на которых работают ИП и самозанятые водители, в основной массе не отвечают требованиям локализации, у таксопарков большая часть автомобилей в лизинге, по выходу из которого меняется собственник и автомобиль выпадает из реестра такси.

"Для облегчения входа отрасли такси в новую жизнь <...> критически важно как можно раньше разработать и запустить адаптационные механизмы. Подобными мерами могут стать расширение списка разрешенных к эксплуатации в отрасли авто за счет включения всех произведенных в России моделей, разрешение заново включать в реестр автомобилей такси машины, которые были взяты в лизинг до принятия закона о локализации, субсидированный лизинг и другие специальные федеральные и региональные программы обновления парка такси", - отметила эксперт. Лозинская добавила, что такой комплекс мер поможет нивелировать риск того, что после вступления в силу закона о локализации рынок такси столкнется с резким сокращением предложения.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси сообщал, что при отсутствии гибких адаптационных механизмов применения положений закона о локализации автомобилей возможно снижение уже в 2026 году общего количества водителей в отрасли такси на 200 тыс. человек.

При этом в "Яндекс такси" отметили, что рабочая группа при РСПП поможет создать прямой диалог между рынком такси, автопроизводителями и регуляторами. "Это позволит оценить, насколько отрасли готовы к вступлению в силу закона о локализации и найти решения для адаптации к новым требованиям", - сказали в компании.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к локализации такси: для включения в реестр автомобиль должен либо соответствовать уровню локализации для госзакупок, либо производиться по инвестконтракту, заключенному до 1 марта 2025 года (после этой даты возможно исключение по решению правительства). С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.