Китайская марка Skywell может вернуться на российский рынок

В Санкт-Петербурге могут наладить сборку электробусов Skywell. Skywell предпримет вторую попытку выхода на рынок РФ. По данным колумниста сайта «Китайские автомобили» Андрея Дорофеева, компания планирует наладить сборку электробусов длиной 8,5 и 10,5 метра на одном из петербургских заводов. Других подробностей пока нет.

© Quto.ru

Напомним, что бренд Skywell вышел осенью 2022 года: в 2023-м российский офис марки планировал продать более 5000 гибридов и электрокаров. Однако вместо этого дилеры едва продали несколько десятков машин, после чего автосалоны начали массово отказываться от дилерства бренда.

В феврале 2025-го Skywell официально ушёл из нашей страны, остановив развитие бизнеса по продаже новых автомобилей. И вот теперь, если верить сообщению «Китайских автомобилей», компания попробует занять совершенно другую нишу — городского пассажирского транспорта.

Между тем, в Санкт-Петербурге будут работать самые красивые автобусы МАЗ — это представители третьего поколения пассажирских машин белорусского производства.