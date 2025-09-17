BYD намерена к 2028 году локализовать производство в Европе

Китайский автогигант BYD планирует расширить свое присутствие в Европе, запустив продажи электромобилей на местном рынке в ближайшие три года. Это позволит компании избежать тарифов ЕС, введенных из-за государственных субсидий, получаемых китайскими автопроизводителями. В краткосрочной перспективе основным продуктом продаж в Европе станут подключаемые гибриды, сообщила топ-менеджер компании в понедельник.

© Российская Газета

"Мы активно адаптируемся к европейским стандартам производства", - заявила исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Reuters на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Компания уже строит завод в Венгрии, который должен начать работу в этом году, а в 2026 году запланировано открытие производства в Турции.

ЕС ввел пошлины на китайские электромобили в прошлом году, считая, что они получают необоснованные преимущества за счет государственных субсидий. Ли ответила, что для удовлетворения спроса в Европе BYD потребуется около двух-трех лет на производство всех необходимых электромобилей.

Изначально BYD предлагала в Европе только полностью электрические автомобили, но в конце прошлого года начала продажи подключаемых гибридов, которые быстро завоевали популярность. В Великобритании, например, гибриды стали самой продаваемой моделью марки. Ли сообщила, что в ближайшие полгода компания выпустит еще три-четыре гибридных автомобиля, которые могут превзойти по продажам полностью электрические модели.

"В ближайшие один-два года подключаемые гибриды станут доминирующим сегментом продаж в Европе", - отметила топ-менеджер. Кроме того, в 2027 году BYD планирует запустить свой люксовый бренд Yangwang на европейском рынке.

В 2024 году мировые продажи BYD достигли 4,2 миллиона автомобилей, что в десять раз больше, чем в 2019 году. Однако в Китае в последние месяцы наблюдается снижение продаж и производства. Ли объяснила, что это естественный процесс после длительного периода роста, подчеркнув, что бренд по-прежнему остается лидером рынка КНР и доволен своими результатами.

В текущем году продажи компании продолжают расти двузначными темпами, причем основной рост будет обусловлен рынками за пределами Китая в 2025 году, по словам Ли. Согласно новой политике китайского правительства, 59-летний председатель BYD Ван Чуаньфу может уйти в отставку в начале 2027 года. На вопрос о плане преемственности и возможных кандидатах на его место, Ли ответила, что эта информация остается конфиденциальной.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что китайские производители покорили проходящий в Мюнхене автосалон IAA Mobility.