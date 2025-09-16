Продажи новых люксовых автомобилей идут вверх

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в августе 2025 года российский рынок автомобилей класса Luxury продемонстрировал положительную динамику в продажах. За отчетный период было реализовано 55 новых машин, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (50 штук) и на 25% уступает показателям июля 2025 года (73 штуки). Rolls-Royce сохранил лидирующие позиции в данном сегменте, с результатом в 19 проданных машин. Bentley занял второе место с 18 проданными автомобилями.

Также в августе были зафиксированы продажи других престижных брендов: Lamborghini (11 единиц), Ferrari (4 единицы), Aston Martin (2 единицы) и Maserati (1 единица).

В модельном рейтинге сегмента Luxury кроссовер Rolls-Royce Cullinan восьмой месяц подряд занимает первое место с результатом 11 проданных машин. На второй строчке оказался Lamborghini Urus, который разошелся тиражом в 10 экземпляров. В тройку лидеров также вошел Bentley Continental GT, который был продан в количестве 9 единиц.

Всего за первые восемь месяцев текущего года объем продаж новых автомобилей класса Luxury в России достиг 448 штук, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

