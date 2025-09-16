АвтоВАЗ продолжает присматриваться к авторынку Египта

АвтоВАЗ продолжает изучать рынок Египта. Тольяттинский автогигант объявил о сохранении интереса к рынку Египта и соседних с ним стран, а также продолжает изучать возможности по запуску производства автомобилей Lada в регионе.

«Мы, как и прежде, заинтересованы в рынке Египта и соседних государств и ведём там изучение рынка и локальных индустриальных возможностей», — отметили в пресс-службе компании.

Непосредственно выпуск автомобилей может быть налажен на территории российской промзоны площадью 50 га, расположенной в северо-восточной части экономической зоны в районе города Айн-Сохна.

Предполагается, что резиденты будут полностью освобождены от уплаты налогов на землю и недвижимость, а также от пошлин на все компоненты, импортированные для собственного производства, если конечная продукция предназначена для экспорта.