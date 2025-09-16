Новый российский седан "Молния" сняли на фото

В номинантах на премию "Лучший промышленный дизайн России" оказался электромобиль "Молния". В описании к проекту есть несколько подробностей о перспективной новинке, выпуск которой могут начать на заводе "Москвич".

© Российская Газета

В основе будущего электромобиля - седана D-класса - лежит отечественная универсальная модульная платформа с уровнем локализации не ниже 70%.

По расчетам, внедрение унифицированных платформенных решений позволит сократить стоимость электромобилей на 15%, а объем необходимых инвестиций - на 30%.

"Молния" должна составить конкуренцию как моделям на двигателях внутреннего сгорания, так и китайским электромобилям.

Проект предусматривает загрузку существующих мощностей, создание новых сборочных площадок и развитие компетенций российских поставщиков для обеспечения технологического суверенитета в сфере электротранспорта.

Проект также призван стимулировать развитие промышленного кластера Москвы. Для этого будут задействованы действующие предприятия и созданы новые производства автокомпонентов. В инициативе участвуют более 600 российских компаний.

Сейчас производителем заявлена Дирекция по развитию электротранспортных средств ГУП "Московский метрополитен", хотя ранее этот проект позиционировался как Мосгортрансовский.

Основным рынком сбыта станет Россия, однако производитель рассчитывает и на экспортный потенциал. Конкурентная стоимость и наличие сервисной поддержки должны обеспечить интерес к автомобилю в странах, дружественных России.