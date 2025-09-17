За самостоятельный ремонт машины страховщик доплатит по ОСАГО

За самостоятельный ремонт пострадавшего в аварии автомобиля страховщики доплатят автовладельцу: компенсируют износ, который был вычтен из выплаты, при оплате деньгами. Такой законопроект уже разработан. Представители Минфина, Центробанка и эксперты обсудили его в рамках круглого стола в "Народном фронте".

© Российская Газета

О чем идет речь? Закон об ОСАГО предусматривает два варианта возмещения ущерба: деньгами и натурой, то есть ремонтом на станции техобслуживания, с которой у страховщика заключен договор. При этом в случае выплаты деньгами страховщик учитывает износ автомобиля. Он может составлять до 50% возмещения. А при ремонте износ не учитывается. Но ситуация на рынке складывается не очень хорошим образом. Запчасти в дефиците, или ждать их долго. Поэтому направления на ремонт от страховых компаний в последнее время значительно сократились. Если в 2015 году на ремонт отправлялось 15% авто, то в этом году по последним только 6%.

Как пояснил президент РСА Евгений Уфимцев, автовладелец после ДТП рассчитывает на возмещение по ОСАГО в натуральной форме, обращается к страховщику для решения этого вопроса. И получает ответ, что, к сожалению, был направлен запрос на станцию авторемонта, с которой у страховщика заключен договор, но станция сообщает, что не может выполнить ремонт в течение 30 дней, отведенных законом об ОСАГО. Ситуация может выглядеть иначе - у страховой компании нет договора со станцией, на которую в принципе можно направить автомобиль на ремонт. То есть в законе предусмотрено, что страховщик по закону об ОСАГО обязан организовать выплату в натуральном виде, но выполнить это невозможно - нет подтверждения от автосервиса на проведение ремонта или вообще нет договоров со станциями, потому что станции не обязаны заключать такие договоры со страховщиками.

Что предлагается в поправках в закон? К примеру, эксперт-техник по данному убытку составил калькуляцию, в экспертном заключении указано, что ремонт оценен в 150 тысяч рублей, износ на запасные части - 50 тысяч. В соответствии с законом страховщик выплатит 100 тысяч деньгами - ту сумму, которая четко по экспертизе причитается в рамках возмещения убытка по ОСАГО. В случае принятия предлагаемых изменений в закон страховщик сможет предложить потерпевшему организовать ремонт транспортного средства самостоятельно, показать страховой компании отремонтированный автомобиль и предъявить документы о проведенном ремонте. И страховая компания доплатит оставшиеся 50 тысяч рублей - то есть компенсирует стоимость износа. При этом надо понимать, что все расчеты стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО производятся на основании справочников средней стоимости, предусмотренных Единой методикой Банка России.

Если ремонт обошелся дороже 150 тысяч ввиду выявления скрытых повреждений, то в этом случае необходимо сообщить страховой компании об этом для фиксации факта повреждения на деталях, которые не были видны при первичном осмотре. В этом случае будет также и доплата страхового возмещения. Но если ремонт обошелся дороже в связи с тем, что он в принципе осуществлялся на "дорогой" станции, то в этом случае можно рассчитывать дополнительно только на компенсацию стоимости износа. Сверх этого - расходы автовладельца. При этом клиент по своему усмотрению выбирает сервис, и это может быть официальный дилер. Правда, цены у него, безусловно, будут выше, но выбор есть.

Есть ряд условий для получения доплаты по полису ОСАГО. Первое - после получения страховой выплаты ремонт должен быть осуществлен в период не более 9 месяцев, чтобы люди не пришли ремонтироваться через два года. Второе - владелец транспортного средства должен скрытые повреждения, обнаруженные в ходе авторемонта, обязательно показать страховщику. В противном случае речь пойдет об оплате только тех повреждений, которые зафиксированы в первичной экспертизе. Станция приглашает страховщика для осмотра скрытых повреждений, это действующая практика, она и сейчас работает. Акт осмотра и фиксации скрытых повреждений составляется в присутствии страховщика. Направление страховщику уведомления о выявленных скрытых повреждениях в результате ДТП - требование закона об ОСАГО.

Также в случае принятия поправок получается, что чем старше автомобиль и выше его износ, тем выгоднее владельцу провести ремонт по ОСАГО, а не брать выплату деньгами. Предельный износ, определенный законом в 50%, означает, что машина старая. Дальний Восток, Урал, Сибирь - регионы с большим количеством праворульных машин, там в основном идут денежные выплаты в ОСАГО, новых запчастей для ремонта нет.

- С началом реформы человек сам сможет выбирать станцию и порядок авторемонта по своему усмотрению, - пояснил Евгений Уфимцев. - Допустим, после ДТП ремонт оценен в предельную сумму имущественного лимита по ОСАГО - 400 тысяч рублей, но с учетом износа размер выплаты может составить 200 тысяч. Он получил выплату в размере 200 тысяч рублей, затем идет и ремонтирует автомобиль. Дальше может произойти две ситуации. Первая ситуация - 200 тысяч на ремонт хватило, поскольку водитель использовал, например, более дешевые бывшие в употреблении запасные части (а все праворульные только так и ремонтируются за неимением альтернативы). Никакой доплаты не будет. В такой ситуации обращение к страховщику за доплатой не потребуется. Вторая ситуация. Отремонтировался, но денег не хватило. Автовладелец может рассчитывать на доплату, размер которой ограничен размером износа и лимитом выплаты по договору ОСАГО, т.е. в данном примере максимальный размер доплаты составит 200 тыс. руб. (при подтверждении затрат на организованный своими силами авторемонт и с учетом цен в справочниках ОСАГО). Сумму сверх лимита выплаты ОСАГО он оплачивает СТОА сам.

При этом ожидается давление на убыточность. Но мы полагаем, что оно нивелируется, и в первую очередь тем, что мы выбиваем почву из-под ног автоюристов, которые из-за несовершенства системы авторемонта в ОСАГО судятся с автостраховщиками и зарабатывают на них. Когда в свое время устанавливался жесткий срок авторемонта по полису ОСАГО 30 дней, когда ремонт определялся только новыми запчастями, когда его ответственность за его организацию вменялась в обязанность автостраховщику - законодатели действовали из лучших побуждений, шли навстречу потребителям. А теперь, когда ландшафт в стране изменился, что происходит в реальности? Недобросовестный автоюрист, перекупив убыток у потребителя, идет судиться со страховщиком по теме ремонта, выигрывает спор, получив к назначенной выплате еще и штрафы, пени, судебные расходы. И добросовестный страховщик, который от выплаты-то не отказывается, но и осуществить ее в виде ремонта не может - в итоге без вины виноватый.

В результате суммы к выплате с учетом судебных и накладных расходов могут превышать полный имущественный лимит по ОСАГО в 400 тыс. рублей многократно. Страховщик ОСАГО, к примеру, по суду получает требование о выплате 1 млн рублей, а этих средств хватило бы на доплаты по 10 другим полисам ОСАГО за авторемонт - в качестве компенсации износа автомобиля. Реформа авторемонта в ОСАГО работает на автовладельцев. Не будет уже оснований у судов, да и у самих автоюристов предъявлять претензию страховщику за отказ в организации авторемонта в ОСАГО. Выплаты в ОСАГО увеличатся и без роста тарифа, страховщики перестанут платить штрафы автоюристам, которые зарабатывают на несоответствии законодательства изменившимся реалиям.

Законопроект будет присоединен к тому, который увеличивает сроки ремонта для страховщиков с нынешних 30 дней до 45. Поэтому будет рассматриваться сразу во втором чтении в Госдуме. Однако к этому моменту он должен дойти настолько обточенным, чтобы после его принятия вопросов не возникало ни у кого. Но сейчас вопросы к нему есть.

Например, финансовый уполномоченный Светлана Максимова обратила внимание на формулировку о том, что решение о направлении на ремонт или выплату деньгами принимает страховщик. Сейчас получают деньги только в том случае, если пострадавший сам напишет заявление о таком возмещении. Это может ущемить права клиентов страховых компаний.

Как отметил руководитель рабочей группы "Народного фронта" "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, выплата по ОСАГО без учета износа стоимости автомобиля - это большой плюс. И такую возможность, согласно опросам, поддерживает большинство автомобилистов. Пусть она произойдет в два этапа. Но зато поможет восстановить машину автовладельцу без собственных затрат.