Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

Новые поправки об утилизационном сборе на автомобили, которые станут причиной резкого роста цен на модели с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, привели к всплеску заказов на автомобили из Японии, Южной Кореи и Германии. Об этом пишет Baza.

© Lenta.ru

За неделю спрос вырос на 300 процентов, так что занимающимся поставками менеджерам приходится работать в ускоренном режиме. Клиентов предупреждают, что уже со следующей недели заявки будут приниматься по другим правилами, с перекладыванием рисков.

По их словам, для более поздних заказов они не могут гарантировать, что машину успеют выкупить, оформить и доставить в Россию. А значит, сумма утильсбора может вырасти.

Подорожают, в частности, такие популярные модели, как Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, гибриды и электромобили свыше 160 лошадиных сил, например Li L7, Zeekr 001. В настоящее время ставка утильсбора для них составляет 3,4-5,2 тысячи рублей.

Законопроект о пересмотре методики в отношении утилизационного сбора подготовил Минпромторг России. Он предполагает, что с 1 ноября сбор станут рассчитывать не по объему двигателя, а по его мощности с введением прогрессивной шкалы. На такие меры ведомство пошло из-за роста популярности машин с турбированным двигателем и электромобилей.

Документ подготовили по просьбе ассоциации «Объединение автопроизводителей России», подписи под которым, в частности, поставили глава «КамАЗа» Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и гендиректор «Соллерса» Николай Соболев. Они жаловались на то, что иностранные автомобили оказываются слишком дешевыми для россиян, что сокращает продажи отечественных производителей и приносит им убытки.

Еще летом глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что ведомство ищет способы помочь российским автопроизводителям, которые сталкиваются с обвалом продаж.