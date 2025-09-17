Volkswagen перенесет производство электромобилей в Испанию

Volkswagen меняет свою стратегию и планирует начать производство новых компактных электромобилей в Испании. Компания надеется выйти в плюс и к 2026 году выпустить линейку Electric Urban Car Family, состоящую из Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo и ID. Cross. Наиболее доступный автомобиль из этой серии - Volkswagen ID.1 - появится в 2027 году, его стоимость составит около 20 000 евро.

© Российская Газета

Ранее уже предпринимались попытки создать доступные электрические модели, такие как Skoda Citigo iV, Seat Mii electric и Volkswagen e-up!, однако каждая из них приносила убытки до 8000 евро. Теперь ситуация изменилась: новые электромобили будут оснащены унифицированными аккумуляторами LFP, а производственные площадки в Марторелле (Барселона) и Ландабене (Наварра) позволят сократить издержки на 600 миллионов евро.

Volkswagen намерен удержать цену ID. Polo на уровне около 25 000 евро, а ID.1 продавать за 20 000 евро. Такая политика должна помочь составить серьезную конкуренцию китайским маркам. Кроме того, государственные субсидии и локализация производства делают эти автомобили более привлекательными для европейских покупателей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen выпустит Polo в новом формате.