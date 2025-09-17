Skoda начала выпуск авто с матовой окраской кузова

Skoda Auto расширила линейку электрического кроссовера Elroq RS новым вариантом окраски кузова - матовым цветом "Matte Grey". Компания впервые применила технологию матового покрытия на этой модели, разработав решение совместно с поставщиками и внутренними подразделениями.

Эффект матовости достигается за счет прозрачного верхнего слоя, в который добавлены наночастицы диоксида кремния. Они рассеивают свет и придают поверхности особую глубину. При этом новый лак отличается повышенной стойкостью к повреждениям.

Для защиты автомобилей при транспортировке Skoda использует специальный "чехол" для всего кузова, исключающий риск механических повреждений.

По словам руководителя проекта Elroq Вероники Страшкрабовой, бренд планирует расширить палитру матовых оттенков, учитывая высокий спрос клиентов.

Skoda Elroq RS является топовой модификацией семейства. Электрокроссовер оснащен двумя моторами суммарной мощностью 340 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, запас хода достигает 550 км по циклу WLTP.