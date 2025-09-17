В Китае начались продажи нового Haval H7

Новый Haval H7 вышел на рынок Китая. Great Wall запустил продажи новинки — кроссовера Haval Big Dog Plus, известного россиянам как Haval H7. В КНР позиционируется как вторая генерация Big Dog (он же Dargo), и чтобы развести модели, новинке решили добавить приставку Plus. Она предлагается с ДВС либо с подключаемой гибридной установкой и стоит от 135 800 до 183 800 юаней (1,6–2,2 миллиона рублей).

© Motor.ru

Снаружи новую версию H7/Big Dog Plus можно узнать по измененной решетке радиатора с крупной надписью Haval. Сзади же логотипа Haval больше нет — его сменили буквы GWM. Также кроссовер получил колесные диски с новым дизайном. Габариты остались неизменными: 4705 миллиметров в длину, 1908 в ширину и 1780 в высоту при 2810-миллиметровой колесной базе. Угол въезда — 24°, съезда — 30°, а максимальная глубина преодолеваемого брода равна 560 миллиметрам.

© GWM

© GWM

© GWM

© GWM

© Autohome

Салон сохранил прежнюю компоновку: спереди установлены 12,3-дюймовая «приборка» и центральный экран диагональю 14,6 дюйма.

Среди новшеств — двухспицевый руль и новейшая версия операционной системы Coffee OS от GWM. Кроме того, голосовой помощник теперь реагирует на команды за 250 миллисекунд.

«Чистых» ДВС два на выбор — полутора- и двухлитровый мощностью 181 и 235 лошадиных сил соответственно. Первому положен семидиапазонный «робот», второму — девятидиапазонный. В первом случае привод передний, а во втором может быть передним либо полным.

Венчает гамму PHEV-установка на базе мотора 1.5, которую дополняют два электродвигателя. Общая отдача системы достигает 370 сил, привод здесь по умолчанию полный. Литий-железо-фосфатные батареи емкостью 18,74 и 27,54 киловатт-часа обеспечивают 105 и 150 километров хода на электротяге.