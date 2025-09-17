Tesla Cybertruck назван самым безопасным автомобилем в краш-тесте IIHS 2025 года

В 2025 году институт дорожной безопасности IIHS в США провел обновленный краш-тест электро-пикапа Tesla Cybertruck. На этот раз тестировалось фронтальное столкновение с умеренным перекрытием – один из самых сложных сценариев для современных машин.

По результатам испытаний Cybertruck получил максимальную оценку. Эксперты подчеркнули безупречную работу конструкции кузова и систем безопасности электромобиля. По информации портала Autoevolution.com, манекены-пассажиры были надежно защищены от травм даже при серьезном ударе. Особое внимание было уделено прочности кабины и эффективности подушек безопасности.

IIHS отмечает, что Tesla оснастила Cybertruck инновационными технологиями, которые значительно снижают риск для пассажиров в салоне. Результаты тестов манекенов после столкновения показали высокие показатели по ключевым параметрам безопасности.

Следует подчеркнуть, что в сентябре 2025 года были опубликованы только результаты тестирования Cybertruck. Другие испытания еще предстоят, однако уже сейчас автомобиль демонстрирует высокий уровень защиты. Для Tesla это важный этап на пути к лидерству в сфере безопасности для водителей и пассажиров.

