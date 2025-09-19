В России начались продажи кроссоверов Chevrolet Tracker: от 1,65 млн рублей

В настоящее время на российском авторынке практически не осталось кроссоверов, которые можно было бы приобрести за сумму ниже двух миллионов рублей. Даже среди китайских марок выбор ограничен. Однако благодаря параллельному импорту сейчас доступен для покупки Chevrolet Tracker по цене от 1 650 000 рублей.

Ровно за столько предлагает компания из Владивостока привезти этот автомобиль под заказ. Согласно объявлению, за эту цену в Россию прибудет кроссовер с кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, большим люком, климат-контролем и кнопкой запуска двигателя.

Несмотря на богатое оснащение, базовая версия автомобиля оснащена 1,0-литровым 116-сильным атмосферным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатым автоматической коробкой передач. Однако в случае пересмотра механизма начисления утильсбора его можно будет беспрепятственно привезти по льготной ставке. В Перми аналогичный кроссовер продают за 1 850 000 рублей.

Кроме того, как сообщает портал "Автоновости дня", мультибрендовый автосалон из Подмосковья предлагает более мощную версию Tracker со 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором по цене 2 365 000 рублей.

В Москве также доступен третий вариант этого компактного кроссовера с 132-сильным трехцилиндровым силовым агрегатом объемом 1,2 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость этого автомобиля составляет 2 390 000 рублей.

