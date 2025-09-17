Когда водителю пора на пенсию

В России нет законодательной нормы, определяющей возраст, после которого вам нельзя водить. Единственное значение имеет ваше здоровье.

С каждым годом перечень характеристик, которые врачи проверяет у водителей, расширяется. Сейчас в него входят зрение, слух, психическое здоровье, состояние сердца и сосудов, реакции и координация, наличие хронических заболеваний.

Автор канала «Гаражбатя» заявляет, что уровень отказов по состоянию здоровья вырос в последние годы. В первую очередь, это связано с обеспечением безопасности других водителей, пассажиров и пешеходов.

