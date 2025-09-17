Stelato объявила о старте «живых» продаж роскошного универсала S9T

Марка Stelato объявила о старте «живых» продаж большого роскошного универсала S9T. Модель доступна в виде гибрида или электрокара, для второй модификации предусмотрен двухмоторный полный привод.

© Колеса.ру

Престижный бренд Stelato – это совместный проект компаний Huawei и BAIC. Вместе с остальными марками, созданными IT-гигантом в сотрудничестве с другими автопроизводителями, он входит в альянс HIMA. Это объединение, напомним, также включает бренды Aito, Luxeed, Maextro и Shangjie – их партнерами являются Seres, Chery, JAC и SAIC соответственно. Первенцем Stelato стал седан S9, он стартовал в Китае в прошлом году.

Какого-то выдающегося успеха четырехдверка так и не достигла: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-августе 2025-го седан Stelato разошелся тиражом 13 486 экземпляров, тогда как, например, BYD Han за тот же период обрел более 89 000 владельцев. Привлечь новых клиентов бренд рассчитывает с помощью новой модификации – универсала Stelato S9T. Дизайн «сарая» раскрыли летом, в августе состоялась его публичная премьера, тогда же дилеры начали принимать предварительные заказы. Теперь опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам.

Спереди Stelato S9T практически дословно повторил седан Stelato S9, а вот у задних фонарей универсала немного иная форма и собственный рисунок. «Сарай» тоже имеет безрамочные двери с выдвижными ручками, а вместо традиционных зеркал можно заказать камеры (как и для четырехдверки). Для универсала еще предусмотрен «черный» пакет – с ним в этом цвете будет выполнен весь наружный декор и диски. Стандартные колеса – 20-дюймовые, 21-дюймовые идут за доплату. Уже в базе есть пневмоподвеска и автопилот ADS 4 от Huawei с лидаром над лобовым стеклом.

Размеры в целом такие же, как у седана. Длина – 5160 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1492 мм, колесная база – 3050 мм. Минимальный объем багажника универсала составляет 729 литров против 375 литров у седана. Со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель у «сарая» увеличится до 1677 литров.

Салон оформлен в едином ключе с седаном. Внутри Stelato S9T – раздельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (16,1 дюйма). У машин с наружными камерами вместо зеркал по краям передней панели есть дополнительные дисплеи. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, а в сам тоннель встроен бокс с функциями подогрева и охлаждения. Собственная фишка универсала – еще один тачскрин (12,3 дюйма) перед передним пассажиром.

В списке оборудования еще заявлены: трехзонный климат-контроль, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, откидной столик (встроен в спинку переднего кресла) и собственный кинотеатр для задних пассажиров с опускающимся сверху панно.

Универсал Stelato S9T доступен с гибридной или полностью электрической установками. Гибриды – это платформа с 400-вольтовой электросистемой, работающий в режиме генератора турбодвигатель 1.5 (160 л.с.) и расположенный на задней оси 309-сильный электромотор. Самая дешевая бензоэлектрическая пятидверка укомплектована батареей емкостью 37 кВт*ч. За доплату для базового «сарая» можно заказать аккумулятор на 53,4 кВт*ч, и эта же батарея является стандартной для следующего по старшинству исполнения гибридного S9T. Только на электротяге начальный гибрид проедет 251 км по китайскому циклу CLTC, второй вариант – 354 км.

Электроверсии имеют платформу с 800-вольтовой системой, а под крышкой капота у них есть дополнительный багажник. Самый доступный электрокар тоже заднеприводный, с тем же 309-сильным мотором. Опционально для базовой комплектации предусмотрен двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 524 л.с. Топовый Stelato S9T по умолчанию полноприводный, техника та же. Электрическим универсалам положена батарея емкостью 100 кВт*ч. Дальнобойность заднеприводного электрокара – 801 км, полноприводного – 701 км. Двухмоторный S9T наберет первую «сотню» за 3,95 секунды.

Гибридный универсал Stelato S9T обойдется в 309 800 – 349 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,6 млн – 4,06 млн рублей по текущему курсу. Электрокар оценили в 329 800 – 369 800 юаней (3,8 млн – 4,3 млн рублей). Седан Stelato S9 тоже доступен в виде гибрида или «электрички», его цена варьируется от 309 800 до 449 800 юаней (3,6 млн – 5,2 млн рублей).