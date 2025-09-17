Что пассажиры думают о беспилотном трамвае в Москве

Всего две недели прошло с запуска в столице первого беспилотного трамвая, а ощущение, что он тут ходил всегда. К такому выводу пришли корреспонденты "РГ", прокатившись по маршруту N10 "Метро Щукинская - улица Кулакова" и пообщавшись с его постоянными пассажирами.

Маршрут короткий, но очень живописный. Трамвай идет по Строгинскому мосту с историческим маяком и мимо Строгинского затона, где на закате выходят в плавание маленькие парусники. "Я сразу заметил, что трамвай - беспилотник, - делится студент, будущий инженер Андрей Гофштейн. - На конечной он без остановки развернулся и пошел обратно. Нет водителя, не нужен и перерыв. Пассажирам удобно, ждать не нужно". Парень вечно торопится на пары и время ценит.

Еще одна пассажирка Анна Пулина, менеджер внешних поставок, живет в соседнем районе. Она приехала сюда специально покататься на беспилотнике, всю дорогу ищет отличия. Отличий же на самом деле почти нет. Многие пассажиры даже не обращают внимания на надпись на борту вагона: "Это беспилотный трамвай". "Я и не заметила, что еду на беспилотнике, - признается Юлия Тонкоясова, мама пятиклассника. - Маршрут проходит мимо школы имени Цветаевой, где учится сын. Мне удобно. Вот интересно только: десятый маршрут короткий, всего девять остановок, а по длинным будут ходить такие трамваи?".

"А мне кажется, никакой разницы нет", - включается в разговор школьница Василиса Колесник. - "Я тоже не заметила, что трамвай беспилотный. Идет он, как и все московские "Витязи", плавно и бесшумно, тормозит аккуратно. Ехать на нем нисколько не страшно, у него же программа. Не думаю, что она ошибется". Но некоторые пассажиры все-таки не верят, что трамвай идет сам. "Там же в кабине водитель сидит", - обращает внимание семилетняя Алена Дручинина. "Он контролирует дорогу", - объясняет ей бабушка Вера Семеновна.

В вагоне и правда сидит сотрудник трамвайного управления. Дело в том, что пока в законодательстве России беспилотного транспорта нет. Сейчас правительство Москвы ведет работу с Минтрансом России по внесению в него изменений, - рассказали "РГ" в пресс-службе Мосметро. - Сотрудник осуществляет визуальный контроль, но в управление не вмешивается". Автоматическое движение трамвая осуществляют искусственный интеллект и специальная программа, разработанная московским Центром исследования и разработки беспилотного транспорта. Чисто технически беспилотный вагон способен ехать и без контроля: он оснащен лидарами, радарами и камерами, умеет сам анализировать ситуацию на дорогах. Лидары обеспечивают обзор, радары помогают ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения, а камеры определяют, что за объект перед трамваем. Технология беспилотного управления - это шесть систем, которые общаются между собой и передают полученную информацию. Ее разрабатывали и тестировали с 2023 года, а первый этап движения стартовал в мае 2024.

Пока в нашем законодательстве беспилотного транспорта нет, поэтому в кабине сидит человек, но в управление трамваем он не вмешивается

Сначала трамвай "учился" передвигаться в депо, затем начал совершать поездки по ночному городу под контролем водителя, и только затем поехал с пассажирами. "Этот этап стал возможен благодаря принятию правительством России экспериментального правового режима для запуска беспилотного транспорта.

Разработчики уверены: внедрение беспилотников несет множество плюсов. Они не нарушают точность расписания, надежны в работе. Им не нужны водители, которых в Москве дефицит, требуются только контролеры. Сейчас беспилотных трамваев ходит по Москве три, еще три добавится до конца 2025 года. К концу 2026 года станет уже 15, а к 2030-го - 300, что составит две трети столичного парка, включая все 10 маршрутов Краснопресненского трамвайного депо. "А к 2035 году около 90% трамваев столицы будут работать на беспилотных технологиях", - заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.