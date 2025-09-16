Стартовали продажи кроссовера Jetour T1, который затем подешевеет

Длина новинки — 4706 мм, ширина — 1967 мм, а высота — 1845 мм, расстояние между осями составляет 2810 мм. Легко подсчитать, что модель оказалась на 79 мм короче, 39 мм уже и 35 мм ниже, чем хорошо известный россиянам вседорожник Jetour T2 (в свою очередь, размер колёсной базы меньше на 10 мм).

© Jetour

Начальное исполнение получило передний привод, 7-ступенчатый «преселектив» и 170-сильный 1,5-литровый турбированный мотор. Разменять «сотню» этот вариант способен за 10 секунд ровно. Вот только продажи таких машин стартуют позднее, а пока можно заказать более дорогой вариант.

Начинка топовой версии интереснее — это двухлитровая модификация отдачей 245 л.с., с которой работают 8-диапазонный «автомат» и полный привод BorgWarner. С этим набором агрегатов автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды. Его цена — от от 3 370 000 рублей.

Комплектация Comfort предлагает цифровую приборную панель, экран медиасистемы диагональю 15,6 дюймов, беспроводную зарядку и 8 динамиков аудиосистемы. В этой комплектации есть возможность выбрать из 7 режимов движения, а также воспользоваться внедорожным круиз-контролем.

И продолжая тему новинок. Китайская марка Skywell может вернуться на российский рынок. Но торговать планируется не легковыми автомобилями, а электрическими автобусами.