Зона платных парковок в Москве расширится третий раз за год

С 3 октября в Москве снова расширится зона платных парковок - уже третий раз за год. Коснется это окраин города, территорий вблизи новых ЖК и далее за МКАД - например, платными станет ряд улиц в Новой Москве.

© Российская Газета

Напомню, в этом году расширение зоны платных парковок происходило 20 июня, затем 15 августа, теперь на очереди с 3 октября. Особенность последнего этапа состоит в том, что он охватывает окраины и улицы в границах новых жилых комплексов. При этом цена парковки на новых участках будет порядка 40 рублей в час, в то время как в центре Москвы она доходит до 800 рублей.

Москвичка Анастасия Шульгина к новшеству настроена позитивно, пишет в соцсетях, что платные стоянки меняют поведение не только жителей города, которые пересаживаются на общественный транспорт, чтобы добраться до центра, но и приезжих: "Раньше туристы из Подмосковья ехали в центр на машинах, занимали стоянки и шли на весь день гулять. Когда же парковка стала платной,стали оставлять свои машины подальше - на окраинах и добираться до центра на метро. Многие отмечают, что без машины серьезно экономят на поездках в город".

"Как москвич, скажу честно - мне не нравятся платные парковки, - признался "РГ" профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. - Я живу на Ленинском проспекте и мне неприятно видеть на каждом углу знаки оплаты стоянки. Но как человек, который занимается транспортной и градостроительной наукой, понимаю, что это неизбежность. Везде, где есть спрос на парковку, регулировать количество машин можно только с помощью тарифов".

По его словам, у властей города нет задачи обобрать горожан. Чтобы это понять, достаточно заглянуть на сайт столичного правительства и сложить платежи автомобилистов - акцизы на бензин, транспортный налог и парковочные платежи, а затем сложить цифры, которые Москва тратит на строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также организацию дорожного движения. "Москвичи своими платежами оплачивают 20-21 процентов от того, что Москва тратит на наши автомобильные удовольствия. В больших городах мира эта пропорция другая - на платежи жителей приходится больше 100 процентов", - добавил Блинкин, отметив, что московские автомобилисты являются выгодоприобретателями столичного бюджета.

В департаменте транспорта Москвы пояснили, что платные парковки организуют только там, где много нарушений и где местным жителям не хватает парковочных мест. Жители оформляют резидентные разрешения и паркуют свой транспорт у дома бесплатно. Причем таких мест становится в все больше, так как приезжим занимать эти парковки на длительное время накладно. За соблюдением правил на платных территориях следят парковочные инспекторы. В дептрансе отметили, что там, где платные парковки ввели 20 июня, уже снизилось число нарушений. На Староможайском шоссе, например, их стали фиксировать вдвое реже, а на Боровском шоссе - на треть.

Что касается парковок, которые станут платными с 3 октября, в список вошло больше 180 адресов. Самая дорогая стоянка в Пресненском районе в границах ЖК Republic. Там можно будет поставить машину с 8:00 до 21:00, заплатив 380 рублей в час (с 21:00 до 8:00 - 200 рублей в час). В районе Сокол час стоянки на местной улично-дорожной сети в границах ЖК "Дом на Зорге" (ул. Зорге, дом 25) будет стоить в любое время 40 рублей. Такая же цена парковки в Отрадном в районе ЖК "Сигнальный 16", который строится рядом с парком Ботанический сад. На юго-востоке города платными станут Самаркандский, Жулебинский и Хвалынский бульвары (40 рублей в час). В Коммунарке такая же цена на Филатовском бульваре, улицах Сосенский Стан и вблизи ЖК "Бунинские кварталы", "Дзен кварталы", "Испанские кварталы". В Щербинке парковка станет платной на Театральной и Пушкинской улицах. Плату за стоянку начнут брать и в Кунцево на улицах Оршанская, Коцюбинского, Полоцкая и Партизанская. Оставить машину там также можно будет за 40 рублей в час.

Кстати

Полный перечень платных парковок, которые начнут действовать с 3 октября, опубликован на Едином транспортном портале transport.mos.ru. Там же доступна интерактивная карта расширения платного парковочного пространства.