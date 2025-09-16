Низкий спрос на электрокары вынуждает Ford сокращать рабочих в ФРГ

По причине неожиданно вялого интереса покупателей к электрокарам производитель планирует сократить на своем местном заводе до тысячи сотрудников.

В официальном обращении представители компании пояснили, что ситуация на европейском рынке сложилась не лучшим образом — потребительский спрос на электромобили продолжает оставаться существенно ниже тех оптимистичных ожиданий, которые ранее строили аналитики автомобильной индустрии.

В качестве ответной меры руководство компании приняло решение с января 2026 года перевести производственные линии на своем предприятии в Кёльне на односменный режим работы, из-за чего придётся сократить часть работников предприятия.

Сокращённым сотрудникам Ford намерен предложить специальные компенсационные пакеты, которые будут действовать в рамках программы добровольного увольнения.

Эта ситуация стала частью более масштабной и болезненной структурной перестройки, которую Ford в настоящее время проводит на территории Германии. Процесс затрагивает несколько тысяч рабочих мест по всей стране. Помимо изменений в Кёльне, производитель также подтвердил планы по полному закрытию своего сборочного завода в городе Саарлуисе.