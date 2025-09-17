Перевозчики просят провести независимую оценку работы "Платона"

Участники рынка заявили, что донастройка системы не полностью решила проблему необоснованных штрафов из-за РЭБ

© Реальное время

В ответ на многочисленные обращения грузоперевозчиков в связи ошибочными штрафами "Платона" оператор внес изменения. С 1 сентября сервис автоматически достраивает маршрут фуры, если бортовое устройство потеряло спутниковый сигнал — зачастую помехи вызывала работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотников. Однако, как сообщили "Реальному времени" в отрасли, мера не решила проблему полностью. Участники рынка настаивают на необходимости независимой оценки работы системы и упрощении порядка досудебного обжалования штрафов.

"Платон" выстроит маршрут — штрафов не будет?

С 1 сентября "Платон" автоматом достраивает маршрут транспортного средства в случае потери бортовым устройством спутникового сигнала. Предполагалось, что это избавит перевозчиков от шквала необоснованных штрафов, которые они получают в последние полтора года.

В этот период в России участились случаи атак беспилотников и, как следствие, во многих регионах сейчас работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что и привело к массовым сбоям в "Платоне". В результате транспортные компании ошибочно наказывали рублем. По оценкам татарстанских перевозчиков, размер денежных санкций достигает 20—30% от общих затрат, что уводит бизнес за грань рентабельности, и на фоне общей тяжелой ситуации в отрасли это подкосило многих игроков.

В условиях работы РЭБ рамки на трассах не "видят" бортовое устройство в машине, поэтому деньги со счета перевозчика не списываются. До сентября такой проезд считали неоплаченным и выписывали штраф. Теперь же, после сентябрьских перенастроек "Платона", их быть не должно. "Реальное время" поинтересовалось у участников рынка, как обстоят дела на самом деле.

"В некоторых случаях маршрут восстанавливается верно, в других — возникают неточности"

Как сообщил изданию совладелец ПЭК, президент ассоциации "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов, информации об административных правонарушениях с 1 сентября действительно не поступало, поэтому в компании пока не располагают данными: корректно ли работает система.

По его словам, важно помнить, что перевозчик имеет право оформить маршрутную карту и на основании нее произвести корректный платеж в систему "Платон" в течение четырех суток, если при прохождении рамки у него возникли сомнения в правильности тарификации.

Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев сообщил, что перевозчики уже наблюдают случаи, когда система автоматически достраивает маршруты при потере сигнала.

После внедрения новой логики маршрутизации число ошибочных штрафов немного снизилось, особенно в регионах с высокой активностью РЭБ или нестабильным GPS-покрытием, признал спикер. "Тем не менее, полностью проблему это не решило. Иногда система неправильно интерпретирует маршрут или считает его незавершенным, что влечет за собой автоматическое начисление штрафа. Особенно это касается случаев, когда техника теряет связь на длительный период", — добавил он.

"Важно запустить процедуру независимой оценки работы системы"

Проблема еще и в том, что ошибочные штрафы очень тяжело оспорить, отмечают в отрасли. На многочисленные обращения, по словам перевозчиков, из "Платона" приходят отписки или жалобы остаются вовсе без ответа. В итоге доказать необоснованность денежной санкции довольно сложно.

Процесс рассмотрения жалоб на необоснованные начисления "Платона" может занимать до трех месяцев, сообщил Вадим Филатов. По его словам, это создает административный барьер для перевозчиков — оплата штрафов необходима в течение 30 дней, чтобы оплатить их со скидкой, что обычно и происходит.

— На наш взгляд, важно разработать и запустить процедуру независимой оценки работы системы, которая поможет определить: действительно ли водитель двигался с выключенным, неисправным, просроченным бортовым устройством или произошел сбой в считывании данных. Это позволит сократить долю неправомерно выписанных штрафов и снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, — подчеркнул он.

Оспорить штраф возможно, но это по-прежнему сопряжено с бюрократическими трудностями, продолжил тему Михаил Коптев. По его словам, потребуется собрать доказательства, подтвердить маршрут движения (по данным тахографа, путевке, видео с регистратора). "Процесс может затянуться на несколько недель. В ряде случаев перевозчикам удается добиться отмены штрафа, но не все готовы тратить на это время и ресурсы, особенно если речь идет о сравнительно небольших суммах. По этой причине важно не только совершенствовать алгоритмы маршрутизации в "Платоне", но и упростить механизм досудебного обжалования", — считает он.

"Оспорить практически невозможно"

Представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани Александр Линдваль сообщил изданию, что обратной связи от сообщества татарстанских перевозчиков о том, насколько эффективны сентябрьские новшества в "Платоне", пока нет. На недавней встрече в Набережных Челнах представители транспортных компаний обсуждали эту проблему, бизнес делился опытом.

При этом сама процедура оспаривания штрафов, по его словам, остается несовершенной: "Есть разные способы подачи апелляций, даже до суда некоторые доходят. Но практика показывает, что только те возможно отменить, по поводу которых от "Платона" сразу приходит ответ, что на самом деле они видят, что это необоснованный штраф, но таких не более 20% и даже меньше, наверное, — в разных регионах по-разному. Как правило, они оставляют все в силе. Оспорить это практически невозможно, потому что оборудование все поверенное, и у суда нет оснований не доверять".

"Реальное время" обратилось в пресс-службу "Платона" с запросом о первых результатах работы системы после начала автоматического выстраивания маршрутов ТС при потере сигнала, а также попросив прокомментировать предложения перевозчиков по решению проблемы. Ответ будет опубликован по получении.

Ранее же в компании сообщали нашему изданию, что с весны этого года почти 500 стационарных рамок перевели в автоматический режим и оснастили дополнительными датчиками, сверяющими их фактическое местоположение с заложенными координатами. При обнаружении расхождений транзакции будут признаваться невалидными, и штрафы не будут выписываться, уверял оператор. В рамках автоматического достроения маршрутов с 1 сентября, по его словам, при выпадении координат в результате помех система сможет "достроить" трек транспортного средства и списать плату за реальный пройденный путь без начисления санкций.

Что касается оспаривания штрафов, в компании уточнили, что каждое постановление рассматривается индивидуально — для отмены требуется убедительное доказательство регулярной работы РЭБ именно на указанном участке. По ее информации, Ространснадзор рассмотрел более 300 тысяч обращений, при этом влияние РЭБ подтвердил только в 20% случаев.