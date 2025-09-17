У VW Touareg может появиться преемник

По данным СМИ, немецкая марка занимается разработкой ID. Touareg, который, предположительно, появится в продаже в 2029 году.

© Колеса.ру

Volkswagen Touareg, ближайшим родственником которого является Porsche Cayenne, дебютировал в 2002 году. За прошедшее время модель дважды сменила генерацию, актуальный кроссовер третьего поколения был представлен в 2018-м, а обновление пережил весной 2023-го, выпуск налажен на заводе в Братиславе. В прошлом месяце стало известно о том, что нынешний Touareg будет снят с производства уже в 2026 году, причём сообщалось, что преемника у него не будет.

Судя по продажам модели на основном для неё рынке, в Европе, последнее обновление не особо помогло повысить привлекательность SUV. По данным Jato Dynamics, дилеры немецкой марки реализовали на старосветском рынке за прошлый год 14 962 экземпляра: результат оказался на 4% меньше, чем в 2023-м. В первой половине 2025 года ситуация не улучшилась: клиенты купили всего 6928 Volkswagen Touareg (на 6% меньше).

Согласно новой информации зарубежных СМИ, наследник у модели всё-таки будет, однако у него, скорее всего, будет мало общего с актуальной моделью. Как сообщает немецкое издание Automobilwoche, Volkswagen планирует разработать кроссовер с полностью электрической «начинкой», которой, вероятно, дадут название ID. Touareg. Ожидается, что такая новинка появится в продаже в Европе в 2029 году.

По предварительным данным, в основу ID. Touareg ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform) разработки концерна Volkswagen. Вероятно, именно эта модель станет первенцем на новой «тележке». Ранее предполагалось, что это будут «электрички» ID. Golf и ID. Roc, однако недавно стало известно о том, что их выпуск решено отложить как минимум до 2030 года.

Отметим, кроссовер Volkswagen ID. Touareg, в случае, если такому проекту действительно дадут «зелёный свет», на этот раз не будет ближайшим родственником Porsche Cayenne, так как в основу нового полностью электрического кроссовера Порше ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric). Напомним, на ней же базируются актуальные Audi A6 e-tron и Q6 e-tron, а также Porsche Macan EV.

Ожидается, что главным регионом сбыта для ID. Touareg станет Европа. Американский рынок Touareg покинул ещё в 2017 году (во втором поколении). Ему на смену здесь пришёл более крупный и при этом более доступный трёхрядный кроссовер Volkswagen Atlas, базирующийся на платформе MQB.

А за «зелёное» направление среди внедорожников в Штатах будет отвечать Scout Traveler: напомним, марка была возрождена концерном Volkswagen специально для американского рынка. Производство модели начнётся только в 2027 году, но заказы на этот электрический SUV уже принимаются.