Уровень локализации электроседана «Молния» снизит его стоимость на 15%

Новый электроседан «Молния» планируют выпускать на заводе «Москвич». Российский электромобиль с ярким названием стал претендентом на национальную премию «Лучший промышленный дизайн России». Эта новинка, которую, по некоторым данным, могут начать производить на заводе «Москвич», представляет собой седан D-класса.

© Quto.ru

Машина построена на собственной модульной платформе, а доля российских комплектующих составляет не менее 70%. Предварительные расчёты показывают, что применение универсальной платформы поможет уменьшить розничную цену конечного продукта примерно на 15%. Кроме того, это позволит сократить объём необходимых капитальных вложений на 30%, что сделает электромобиль более доступным для покупателей.

Проект преследует и масштабные государственные задачи. Речь про активное вовлечение в процесс существующих промышленных площадок, стимулирование развития новых современных производств и повышение уровня поставщиков автокомпонентов. Вся эта работа имеет одну общую цель — укрепление технологического суверенитета страны в области электротранспорта и развитие промышленного кластера Москвы, сообщает «Российская газета».

В проекте задействованы более 600 российских компаний. Его разработчиком значится Дирекция по развитию электротранспортных средств, которая подчиняется ГУП «Московский метрополитен», хотя изначально процесс курировал «Мосгортранс».

Создатели рассчитывают не только на высокий спрос на внутреннем рынке. В перспективе речь идёт об экспортных поставках в дружественные страны, где конкурентная цена и налаженное сервисное обслуживание должны обеспечить автомобилю стабильный спрос.