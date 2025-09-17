Импортер авто из Кореи объяснил, чем грозят новые правила утильсбора

С ноября в России планируется пересмотреть методику исчисления утилизационного сбора, введя дополнительный параметр - мощность силового агрегата. Руководитель компании Vsetut Drive Дмитрий Ким, специализирующейся на ввозе машин из Кореи, поделился своим видением того, как автомобильный рынок воспринял данное известие и какие ценовые колебания возможны в случае реализации предлагаемых изменений.

© ТАСС

По его словам, уже сейчас фиксируется возросший интерес со стороны потенциальных покупателей.

"Неопределившиеся" клиенты становятся более решительными, осознавая, что времени для принятия решения практически не осталось", - подчеркнул эксперт в интервью AutoNews.

В то же время пока нет уверенности, что новые правила расчета утилизационного сбора начнут действовать. Аналогичная ситуация наблюдалась на рынке в период обсуждения индексации утильсбора для частных лиц, однако в конечном итоге эта инициатива не была поддержана.

"Тогда, кто следил за параллельным импортом, помнят, что все компании использовали одну и ту же тактику: создавали ажиотаж и стимулировали продажи под этим предлогом. Сейчас мы наблюдаем повторение этой схемы", - констатировал Ким.

Инициатором изменения правил расчета утилизационного сбора с учетом мощности двигателя выступило "Объединение автопроизводителей России". Планируется, что для автомобилей с двигателем до 160 л.с. сохранится льготный порядок уплаты для физических лиц - от 3,4 до 5,2 тысячи рублей. Для машин мощнее 160 л.с. сбор будет рассчитываться по "коммерческим" ставкам, которые в разы выше.

Ранее эксперт Сергей Целиков назвал модели, которым грозит повышенный утильсбор с 1 ноября.