В Германии продают редкую «буханку» почти за €29 тысяч

В Германии продают редкий экземпляр отечественного УАЗ 3909 «Экспедиция» - модернизированный внедорожник для путешествий, которому не довелось испытать условий бездорожья. Об этом пишет издание «Южный Федеральный» со ссылкой на 110km.ru.

© УАЗ

Продавец просит за автомобиль €28,9 тысячи - цена сравнима с новым Dacia Duster или с современным кроссовером Volkswagen T-Roc. Модель выпущена в 2022 году, пробег насчитывает 18 тысяч километров. Оснащена бензиновым двигателем объемом 2,7 л и мощностью 113 л.с.

По данным источника, «Экспедиция» отличается от обычной «буханки» усиленной подвеской, наличием электронной блокировки дифференциала, прочными бамперами, лебедкой и держателем для запасного колеса, съемной лестницей и экспедиционным багажником на крыше. Внутри есть сидения с подогревом, утеплитель, диван-кровать и автономный отопитель.