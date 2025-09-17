Почему август прошел успешно для российского авторынка

Август принес российскому рынку новых автомобилей неоднозначный итог. С одной стороны, продажи сократились на 17,6% в годовом выражении и составили 122,2 тысячи машин. С другой - по сравнению с июлем рынок все же прибавил 1,3%, что позволило второй месяц подряд продемонстрировать лучший результат 2025 года, несмотря на сезон отпусков.

© Российская Газета

Эксперты, опрошенные "Автостатом", сходятся во мнении, что поддержать спрос помог целый набор факторов. По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, драйвером стали скидки от импортеров, льготные кредитные программы и снижение ставок по депозитам, что сделало покупку авто для многих более доступной. Однако при этом рынок столкнулся с дефицитом отдельных моделей и марок.

Август в значительной мере "подпитывался" июльскими контрактами. В последнюю неделю лета спрос уже пошел вниз - свою роль сыграла подготовка к учебному сезону, отметил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

По словам генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, покупатели в августе были заметно оптимистичнее благодаря снижению ключевой ставки Банка России. Дополнительные скидки, которые предлагали китайские импортеры, также поддержали рынок.

Коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавил, что оживлению способствовали сезонный фактор и активные действия дилеров. Традиционно конец лета становится точкой роста перед осенью. Многие стараются купить автомобиль до повышения цен. В августе производители предложили целый спектр акций и расширили ассортимент, что и обеспечило неплохой результат, пояснил он.

Впрочем, впереди рынок ждут новые испытания. Уже осенью дополнительным стимулом для продаж станет предстоящее повышение ставок утилизационного сбора, которое может вступить в силу 1 ноября.

Поэтому сентябрь и октябрь могут пройти под знаком ажиотажного спроса, когда покупатели будут стремиться приобрести автомобили до подорожания, а затем рынок неизбежно столкнется с резким спадом.