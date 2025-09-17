Россиянам пообещали спад цен на Geely после запуска завода в России

Отверточная сборка Geely в РФ не будет приносить прибыль, так что, видимо, обсуждается глубокий процесс локализации авто, сказал НСН Ян Хайцеэр. Для снижения цен на автомобили Geely нужна глубокая локализация, чтобы эти машины стали российскими, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Китайский автопроизводитель Geely может локализовать производство автомобилей бренда в Нижнем Новгороде, потенциальные модели для конвейера — кроссовер Monjaro и седан Emgrand, отмечает газета «Коммерсант». Впрочем, финальное решение по линейке не принято. Интерес к локализации, вероятно, продиктован перспективой роста утильсбора и выгодными условиями его компенсации в случае локальной сборки. Хайцеэр предположил, что идет глубокий процесс локализации авто. «Если изначально на заводе будет организована отверточная сборка, то производство получится запустить довольно быстро. Однако сам процесс локализации довольно долгий - как правило, он идет не один год. Однако в данный момент отверточная сборка не имеет никакого смысла, ведь она не приносит никаких ощутимых результатов с точки зрения финансовой выгоды с учетом пошлин, налогов, утильсбора и так далее. По всей видимости, здесь будет идти процесс достаточно глубокой локализации, необходимой для того, чтобы автомобиль стал российским», - сказал собеседник НСН. По его словам, цены на локализованные Geely будут ниже, чем на авто, завезенные в Россию из-за рубежа. «До тех пор, пока автомобиль не станет российским, на него будет распространяться утильсбор. Когда авто станет российским, то утильсбор будет возвращаться компании на развитие производства. Быстро цены не изменятся. Какова будет ценовая политика как бы нового производителя, мы пока не знаем, но для меня совершенно очевидно, что она будет выстроена с учетом разницы между импортным автомобилем и производимым здесь. Любой производитель, любой предприниматель старается получить максимальную выгоду. Поэтому цена будет ниже, чем на импортированный автомобиль, но тогда, когда будет глубокий уровень локализации», - указал эксперт. Он отметил, что пока рано говорить, что всех китайских производителей все же заставили локализовать свои авто. Ситуация с Geely - частный случай. «Это выбор каждого китайского производителя по отдельности. Каждый из них сам решает, с чем он готов идти на рынок, с какой моделью, с кем партнерствовать. Сейчас рано говорить о том, что китайцев все-таки заставили локализовать свои автомобили. Какие-то производители просто сочли это возможным для себя, какие-то - нет. Кто-то из них останется на нашем рынке, а кто-то уйдет», - заключил Хайцеэр. Ранее Хайцеэр в эфире НСН призвал водителей не доверять автопилоту и круиз-контролю.