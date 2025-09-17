На Ямале таксистам-нелегалам запретят работать вблизи вокзалов и аэропортов

Власти Ямала планируют ввести запрет на предложение услуг такси на территориях аэропортов, железнодорожных и автовокзалов перевозчиками, не имеющими специального разрешения. Правительство региона рассчитывает, что эта мера обеспечит безопасность жителей и гостей региона, а также поможет в борьбе с нелегалами.

Запрет будет распространяться на здания вокзалов и аэровокзалов, привокзальные территории, плоскостные парковки, перроны и другие объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, а также на территорию в радиусе 100 метров от них. Исключение составят случаи, утвержденные соответствующими особенностями организации перевозок.

Новые правила устанавливают равный доступ к услугам такси для всех пассажиров. Планируется, что для их удобства на вокзалах и в аэропортах оборудуют специальные стойки заказа авто.

