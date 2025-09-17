Проекту о повышении утильсбора поставили больше 20 тысяч дизлайков

Россиянам не понравилось предложение о повышении утильсбора на автомобили, в случае реализации которого зарубежные машины могут ощутимо вырасти в цене — соответствующему предположению Минпромторга от 12 сентября, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, поставили уже более 20 тысяч дизлайков.

© Lenta.ru

Таким образом, против инициативы в нынешнем формате высказались к моменту публикации высказался 20 718 пользователей, а поддержал ее только 51 человек.

По итогам подорожают, как ожидается, прежде всего электромобили и гибриды, но в целом, считает главред журнала «За рулем» Максим Кадаков, в цене прибавит весь автомобильный импорт. Нововведения запланированы с 1 ноября.

По словам депутата Госдумы Николая Арефьева, повышение утильсбора «может разогнать инфляцию, ведь цена на авто поднимется, а в общей товарной массе они занимают большой процент». Также в беседе с «Лентой.ру» он отметил, что увеличение сбора способно привести к «меньшей выручке от продажи машин и меньшим налогам, то есть не приведет к наполняемости бюджета».