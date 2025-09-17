В РФ эксперты увидели предпосылки для роста продаж машин в 2026. Спрос на новые легковые автомобили в будущем году вырастет относительно этого года на 20-25%, до 1,5 млн реализованных дилерами транспортных средств. Согласно прогнозам экспертов, показатели в будущем году смогут вплотную приблизиться к рекордному за последние несколько лет 2024 году.

© Quto.ru

По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, российский авторынок имеет все шансы на восстановление, но только при условии снижения ключевой ставки ЦБ и в отсутствие макроэкономических шоков. В этом случае ежемесячные продажи будут достигать 12 тысяч единиц техники.

С этим прогнозом согласны и в Национальном агентстве промышленной информации, где отметили, что вслед за снижением ключевой ставки ожидается повышение доступности автокредитования.

В августе 2025 года доля отказов по заявкам на займы составила 77%, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Всего же с января по июрь было выдано 713,6 млрд рублей (-46%).

Кроме того, на спрос могут повлиять новые правила утильсбора. Если льготные коэфициенты на машины с моторами мощнее 160 сил для физлиц, которые ввозят машины для личного пользования, отменят, объём ввоза сократится. Вместо этого потребители переключатся на официально продаваемые в России автомобили.