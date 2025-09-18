Электромобиль «Атом» получит систему предотвращения аварий

Отечественный электромобиль «Атом» будет оснащён системой, способной предотвращать до 80% аварий, происходящих по вине водителя. Об этом сообщили представители компании-разработчика на форуме Kazan Digital Week.

© Ferra.ru

Система помощи водителю ADAS анализирует дорожную обстановку и принимает меры для избежания столкновений. Технология эффективна в ситуациях, когда ошибка допущена водителем «Атома», но не может полностью исключить аварии, вызванные другими участниками движения.

Электрокар также будет оборудован функцией передачи данных об инцидентах, включая ДТП, в системы управления автопарками. Эта опция позволит операторам такси и каршеринга получать информацию в реальном времени при условии интеграции с их платформами.

Дополнительной функцией станет кнопка SOS для экстренных вызовов.