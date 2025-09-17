Плохие продажи электромобилей Ford в Европе стали проблемой для компании

Плохие продажи электромобилей Ford в Европе стали серьезной проблемой для компании, что может привести к сокращению штата на 1000 человек. Эти сотрудники работают на заводе в Кельне, где выпускаются модели Capri и Explorer. Обе машины испытывают трудности с завоеванием рынка.

По словам портала CarScoops, Capri и Explorer являются переработанными версиями Volkswagen ID.4 и ID.5. При этом ID.5 и без того был нишевым продуктом, а выход Ford Capri оказался фатальной маркетинговой ошибкой.

Руководство компаний редко прощает такие ошибки, и в итоге за них расплачиваются сотрудники. В данном случае, по информации Associated Press, без работы могут остаться до тысячи человек. Это существенная цифра, учитывая, что на заводе в Кельне, по данным Ford, задействовано 4090 сотрудников. Это означает сокращение 25% трудящихся.

В своем заявлении автопроизводитель объяснил это решение низким спросом на электромобили, который, по их словам, "значительно ниже отраслевых прогнозов". The Wall Street Journal также сообщает, что Ford сослался на изменения в правилах и недостаток инвестиций в зарядную инфраструктуру. Кроме того, некоторые страны сократили или отменили субсидии на электромобили, что сделало их менее привлекательными для потребителей.

В итоге с января завод в Кельне перейдет на односменный режим работы. Напомним, в ноябре прошлого года Ford объявил о планах сократить 4000 рабочих мест в Европе.

