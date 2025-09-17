Кроссовер Renault 4 превратился в фургон

Этот вэн доступен для покупки на домашнем рынке, во Франции. Стоимость равна 29 300 евро (эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу).

Французский производитель начал разработку нового Renault 4 ещё в 2021 году, при этом полноценная премьера паркетника прошла в октябре 2024-го. До дилеров на европейском рынке модель добралась в начале марта текущего года. Напомним, нынешняя «четвёрка» представляет собой полностью электрический кроссовер, в его основе лежит платформа AmpR Small, технику он разделил с ближайшим родственником – хэтчбеком Renault 5.

Теперь пресс-служба компании рассказала о том, что кроссовер Renault 4 превратили в фургон, пока что такая официальная «переделка» доступна на домашнем рынке, во Франции, однако позже она может появиться и в других европейских странах.

Известно, что переоборудованием занимается фирменное отделение кастомизации – Renault Qstomize, причём оно проводится на том же заводе Maubeuge во Франции, где налажен выпуск обычной «четвёрки».

Внешне Renault 4 Van не отличается от стандартного паркетника, все изменения сосредоточены внутри. Так, у этой «электрички» задние сидения заменены пластиковым грузовым поддоном в сочетании с крепежными крючками. В результате объём багажного отделения у такой коммерческой версии составил 1045 литров (плюс ещё отсек под полом на 55 литров), максимальная нагрузка – 345 кг, допустимая длина размещаемого груза – 1,20 метра.

В список дополнительного оборудования входят: металлическая сетчатая перегородка, которая отделяет пассажирское пространство от грузового, противоскользящий коврик, защитный чехол для багажного отсека, а также функция отключения возможности открывания задних дверей и окон (чтобы обеспечить сохранность перевозимых вещей). Любопытно, что при этом задние стёкла не снабдили тонировкой, как это было сделано, к примеру, у Skoda Enyaq Cargo.

Техника у фургона на базе Renault 4 стандартная. Он оснащается единственным 150-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 245 Нм. Модели положена тяговая батарея ёмкостью 52 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 409 км при расчёте по циклу WLTP (для сравнения, у двухрядного паркетника – 404 км).

Цена Renault 4 Van уже известна: во Франции покупка такого фургона обойдётся в 29 300 евро, что эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу. Стоимость обычного кроссовера на домашнем рынке варьируется в диапазоне от 29 990 до 37 490 евро (около 2,95 – 3,69 млн рублей).

Напомним, в конце весны 2025-го мы сообщали о том, что у нынешней «четвёрки» может появиться версия с полным приводом и увеличенным дорожным просветом: на такую модификацию намекнул концепт Renault 4 Savane 4x4.