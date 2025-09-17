Кроссовер Renault 4 превратился в фургон, цена известна
Этот вэн доступен для покупки на домашнем рынке, во Франции. Стоимость равна 29 300 евро (эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу).
Французский производитель начал разработку нового Renault 4 ещё в 2021 году, при этом полноценная премьера паркетника прошла в октябре 2024-го. До дилеров на европейском рынке модель добралась в начале марта текущего года. Напомним, нынешняя «четвёрка» представляет собой полностью электрический кроссовер, в его основе лежит платформа AmpR Small, технику он разделил с ближайшим родственником – хэтчбеком Renault 5.
Теперь пресс-служба компании рассказала о том, что кроссовер Renault 4 превратили в фургон, пока что такая официальная «переделка» доступна на домашнем рынке, во Франции, однако позже она может появиться и в других европейских странах.
Известно, что переоборудованием занимается фирменное отделение кастомизации – Renault Qstomize, причём оно проводится на том же заводе Maubeuge во Франции, где налажен выпуск обычной «четвёрки».
Внешне Renault 4 Van не отличается от стандартного паркетника, все изменения сосредоточены внутри. Так, у этой «электрички» задние сидения заменены пластиковым грузовым поддоном в сочетании с крепежными крючками. В результате объём багажного отделения у такой коммерческой версии составил 1045 литров (плюс ещё отсек под полом на 55 литров), максимальная нагрузка – 345 кг, допустимая длина размещаемого груза – 1,20 метра.
В список дополнительного оборудования входят: металлическая сетчатая перегородка, которая отделяет пассажирское пространство от грузового, противоскользящий коврик, защитный чехол для багажного отсека, а также функция отключения возможности открывания задних дверей и окон (чтобы обеспечить сохранность перевозимых вещей). Любопытно, что при этом задние стёкла не снабдили тонировкой, как это было сделано, к примеру, у Skoda Enyaq Cargo.
Техника у фургона на базе Renault 4 стандартная. Он оснащается единственным 150-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 245 Нм. Модели положена тяговая батарея ёмкостью 52 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 409 км при расчёте по циклу WLTP (для сравнения, у двухрядного паркетника – 404 км).
Цена Renault 4 Van уже известна: во Франции покупка такого фургона обойдётся в 29 300 евро, что эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу. Стоимость обычного кроссовера на домашнем рынке варьируется в диапазоне от 29 990 до 37 490 евро (около 2,95 – 3,69 млн рублей).
Напомним, в конце весны 2025-го мы сообщали о том, что у нынешней «четвёрки» может появиться версия с полным приводом и увеличенным дорожным просветом: на такую модификацию намекнул концепт Renault 4 Savane 4x4.