Парковки в аэропорту Домодедово станут «умными»

Парковки в аэропорту Домодедово станут умнее. Владельцы одной из воздушных гаваней столицы изучают возможность оснащения парковок функциями искусственного интеллекта. В первую очередь, нововведение будет полезно приезжающим в аэропорт на своих автомобилях пассажирам.

«Данный вопрос сейчас находится в стадии проработки», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что ранее система была запущена в терминале С в Шереметьево. Искусственный интеллект подсчитывает количество свободных мест, а пассажиры могут удалённо оценивать загруженность стоянки на интерактивной карте в режиме реального времени.

В перспективе эта же система позволит бронировать места на карте паркинга, предупреждать о нарушениям правил парковки и сообщать о нештатных ситуациях.