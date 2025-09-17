В России изменят правила признания аварийно опасных участков дорог

Что такое "Очаг аварийности" или место концентрации ДТП? Это давно прописано в законе о безопасности дорожного движения. Однако правительство решило, что нынешнюю формулировку надо пересмотреть и отредактировать. Такое поручение дано Минтрансу и МВД. Повлияет ли новая формулировка на снижение аварийности на дорогах, какой она должна быть, обсудили с экспертами.

Напомним, что сейчас в законе о безопасности дорожного движения дана четкая формулировка "очага аварийности". Речь идет об участке дороги протяженностью не более 1 км за городом или не более 200 м в населенном пункте, где в течение года произошло три и более ДТП одного типа (например, столкновения или выезды на встречку) или пять разнотипных видов аварий. Стоит учесть, что аварии, в которых не пострадали люди, в статистику не входят. Поэтому десяток ДТП при выезде с дворовой территории, но без пострадавших, аварийным очагом не будет считаться.

Устранение мест концентрации ДТП давно прописано и в национальном, и в федеральном проектах. Но есть одна проблема: формулировка в законе. Именно ее и предлагается поправить. Но как - пока не очень ясно.

Есть много предложений: например, включить в нее и простые аварии без пострадавших. Но это сразу сделает очагами аварийности участки, где недавно поменяли разметку, установили новые бордюры или нарисовали новые выделенные полосы. Об этом говорит руководитель рабочей группы "Народного фронта" "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. По его мнению, количество ДТП на том или ином участке, для признания его аварийным, надо расширить до трех лет. Многие происшествия на дорогах не связаны со злостным нарушением правил. Просто стечение обстоятельств.

Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, особой разницы в предложениях не улавливается. Выявили участок - установили камеры. Но через год. А как это повлияет на дорожную ситуацию - судить сложно.

Эксперты также опасаются, что с расширением понятия "Концентрация ДТП" расширятся и репрессивные меры: ограничение скорости на дорогах, установка автоматических камер.

Но Госавтоинспекция давно контролирует такие участки. Как пояснили в ведомстве, происходит анализ каждого происшествия: из-за чего, почему, что было нарушено? А потом, на основании этих данных, даются рекомендации владельцу дороги. Ограничение скорости и установка камер тоже может сыграть роль. Но для начала надо организовать движение так, чтобы водитель на дороге чувствовал себя комфортно.

Как считают в ассоциации "ОКО", которая объединяет производителей и операторов камер, существующий подход к определению аварийно-опасных участков, основанный на анализе статистики ДТП строго за прошедший календарный год, сегодня выглядит устаревшим и неэффективным. Он вынуждает транспортные власти пассивно ждать накопления определенного количества жертв ДТП вместо того, чтобы действовать на опережение.

Для реального повышения безопасности необходим переход на проактивную модель. Целесообразно расширить временной горизонт анализа - оценивать аварийность не за один год, а за три последних года. Это позволит выявить хронически проблемные локации. Важно адаптировать критерии признания участка аварийным. Например, считать участок таковым при трех и более ДТП с пострадавшими или четырех и более - с материальным ущербом. Также важно внедрить оперативный анализ - проводить оценку аварийности и принимать решения, не дожидаясь окончания календарного года.

Еще один ключевой момент - выбор действенных мер реагирования. Комплексы фотовидеофиксации эффективны только там, где причина аварийности - в нарушениях ПДД. Если же проблемы связаны, к примеру, с организацией движения или недостаточной видимостью, требуется не установка комплексов, а реконструкция участка, изменение разметки, модернизация освещения и другие меры.