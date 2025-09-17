Движение перекрыли на МКАД в районе Ленинградского шоссе

На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе временно закрыто движение, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В ведомстве посоветовали быть внимательнее и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на Киевском шоссе в районе поселка Киевского произошло ДТП с участием трех грузовиков. На месте для выяснения обстоятельств аварии задействовали оперативные службы города, а движение было затруднено на 1,7 километра.

Также на Волгоградском проспекте произошло ДТП с такси.

Согласно данным столичной прокуратуры, таксист выезжал на перекресток для разворота, но не уступил дорогу и врезался в минифургон FAW. Автомобиль такси перевернулся, ранения получили водитель минифургона и пассажир такси. Их доставили в больницу.