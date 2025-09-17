В РФ продают новую "Волгу" ГАЗ-31105

"Российская газета" обнаружила в продаже в Екатеринбурге практически идеальный экземпляр - ГАЗ-31105 "Волга" 2006 года без пробега. Владелец из столицы Урала утверждает, что с момента покупки на одометре машины застыла цифра в 63 км.

© volga

Фотографии из карточки объявления не дают сомневаться в заявленной информации. Кузов, окрашенный в зеленый металлик и в большом количестве украшенный хромированными элементами, опрятный велюровый салон, "одетый" в заводские прозрачные чехлы, полный набор инструментов и технической литературы в багажнике и чистый моторный отсек - все выглядит безупречно, как 20 лет назад, когда такие машины стояли в дилерских центрах по всей стране.

Под капотом уральской "капсулы времени" скрывается 2,4-литровый инжекторный силовой агрегат Chrysler с индексом EDZ мощностью 137 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Привод - задний.

Продавец просит за свой уникальный седан не так и дорого, учитывая его первозданное состояние - 537 000 рублей. Учитывая, что "Волги" стали весьма популярными в последнее время, этот экземпляр может отлично дополнить музейную или частную коллекцию.

