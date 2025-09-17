Dacia представила кроссовер Duster Cargo для коммерческого применения

Dacia представила новый кроссовер Duster Cargo для коммерческого применения

Компания Dacia анонсировала новую версию своего кроссовера Duster Cargo, ориентированную на коммерческое применение. Автомобиль с увеличенной грузовой вместимостью появится в продаже зимой 2025 года.

Duster Cargo отличается от обычной версии отсутствием задних сидений, которые заменены на ровный деревянный пол с крепежными точками.

Грузовая зона отделена от передних сидений сетчатой перегородкой, а задние стекла выполнены в виде тонированных панелей. Вместимость багажника достигает 1149 литров, что сопоставимо с показателями Toyota Corolla Commercial.

Автомобиль предлагается с двумя различными силовыми установками: мягким гибридом с 1,2-литровым турбомотором мощностью 128 л.с. и механической трансмиссией с полным приводом, а также полноценным гибридом, укомплектованным 1,8-литровым двигателем и двумя электромоторами мощностью 153 л.с.

Базовая цена начинается от 22 995 фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиона рублей) за модель с мягким гибридом, в то время как полноценная гибридная версия стоит на 600 фунтов стерлингов дороже.