Услуги такси могут значительно подорожать

Закон о локализации автомобилей такси, вступающий в силу 1 марта 2026 года, может привести к перетоку большого числа водителей из легального сектора перевозок в теневой, а также к росту цен на услуги такси на 30%. Об этом "Российской газете" заявили участники рынка и отраслевые эксперты.

Согласно закону, включить в реестр такси можно будет только машины отечественной сборки. Это означает, что участникам рынка придется существенно обновить автопарк. Сделать это с учетом подорожавших автомобилей и кредитов будет крайне обременительно, считают спикеры "РГ".

"Бизнес испытывает трудности, связанные с высокой стоимостью автомобилей, дорогим обслуживанием, повышенными ставками по кредитам и отсутствием целевых мер государственной поддержки. У многих таксопарков есть опасения, что стоимость автомобилей, включенных в перечень локализованных, может вырасти. Поэтому бизнес сегодня находится в ожидании списка от Минпромторга, а среди ключевых пожеланий - введение отдельной программы субсидирования таксомоторной отрасли в рамках действующих мер господдержки", - отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Она считает, что выполнить требования нового закона особенно затруднительно будет самозанятым водителям, которые приобретают машину, исходя прежде всего из личных нужд. Поэтому, отмечает Зарипова, замена текущих машин на локализованные должна быть постепенной.

"Мы считаем, что для плавного перехода на автомобили, произведенные в России, необходима отсрочка для физлиц, подрабатывающих в такси на территории всей страны. Фактически это будущие новые потребители продукции российских автопроизводителей. Увеличение порога входа в отрасль только приведет к их уходу в другие отрасли. В то время как через несколько лет они могли бы накопить на новый автомобиль и приобрести его", - заявила эксперт.

По словам генерального директора Группы компаний "Далпорт" и члена генсовета "Деловой России" Олега Николаева, грядущие изменения ударят по таксистам "настоящей кувалдой". Он обратил внимание, что участникам рынка предлагается не только приобрести новые машины определенных марок и параметров, но и "выкинуть на помойку" сотни тысяч эксплуатируемых автомобилей, которые сегодня у них на руках.

"Да, в законе говорится, что машины, уже внесенные в реестр такси, смогут продолжать работать после вступления в силу новых правил. Но нахождение автомобиля в реестре тоже имеет свой срок, и по его истечении продлить регистрацию будет нельзя. Если брать централизованных владельцев, которые закупали автомобили оптом, то они столкнутся с резким обесцениванием своего вполне еще пригодного парка. Это грозит если не разорением, то точно серьезным ударом по финансовому состоянию. А для частников ситуация еще хуже: старую "лошадку" в утиль, новую - недешевую - за свой счет", - эмоционально высказался эксперт.

Николаев выразил надежду, что за оставшееся время до вступления закона в силу правительство смягчит условия перехода к новым требованиям в первую очередь за счет льготного кредитования и лизинга.

В таксопарках и сервисах заказа такси также рассчитывают, что государство окажет отрасли финансовую помощь в обновлении автопарка, поскольку сделать это самостоятельно многим участникам рынка не под силу.

"Инвестиции в обновление автопарка под текущие ставки лизинга нерентабельны. Частично сгладить ситуацию могут различные государственные программы по субсидированию закупки таксопарками автомобилей, соответствующих новым требованиям, и мы рассчитываем, что такие программы будут реализованы", - заявил операционный директор "Ситимобил" Даниил Курашев. В свою очередь генеральный директор Группы компаний "Далини", депутат Госсовета Республики Татарстан Руслан Нигматулин указал на то, что государством уже предусмотрена поддержка покупателей новых российских авто. Для физических лиц это льготная госпрограмма со скидкой 20%, а для компаний такси - отдельная субсидия от Минпромторга. "Возможно, определенные сложности возникнут, но все они решаемы и не создадут коллапса на рынке такси. Больше пострадает сегмент элитного класса, но там, скорее всего, тоже производители просто локализуют сборку в России. Другое дело, что кредиты сейчас крайне дорогие, поэтому опасения участников отрасли оправданы", - рассуждает Нигматулин.

Эксперты считают, что новые требования, связанные с приобретением локализованных авто, неизбежно приведут к увеличению расходов бизнеса и, как следствие, росту тарифов на услуги такси. По оценке сервиса "Максим", в крупных мегаполисах с таксопарковой моделью рынка, при которой водители арендуют автомобили у таксопарков, цены могут подняться на 20-30% в течение 2026-2027 годов.

"В регионах ситуация иная: там 80-90%, а где-то и 100% заказов выполняют частные водители на личных автомобилях. Их машины не считаются такси и не подлежат локализации, и именно они будут сдерживать рост цен на рынке. В результате в небольших городах изменения пройдут мягко и практически незаметно для пассажиров", - прогнозирует руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников.

Он также озвучил мнение части игроков рынка о том, что в России должны быть узаконены две модели перевозок: профессиональное такси и так называемый райдхейлинг - услуги частных водителей на личных авто.

"Модель легковых пассажирских перевозок, которые осуществляют частные водители, сдерживает общий рост цен на рынке, обеспечивает транспортную доступность и мобильность населения. В отдаленных районах и населенных пунктах, где нет и не будет таксопарков по экономическим причинам и при этом дефицит общественного транспорта, альтернативы частникам просто нет. Игнорировать это становится невозможно, так как действующее регулирование загоняет таких водителей в теневой сектор экономики", - пояснил Стенников.

О возможном уходе в "тень" части водителей после вступления в силу закона о локализации заявил руководитель "Объединения самозанятых России" Иван Литвинов.