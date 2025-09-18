В РФ на продажу выставили Nissan Qashqai 2011 года: без пробега

Очередной автомобиль, выпущенный много лет назад, но сохранившийся до наших дней в заводском состоянии, "Российская газета" обнаружила в продаже в Москве: это Nissan Qashqai 2011 года. За 14 лет на кроссовере проехали лишь 4,5 тысячи километров. Все остальное время он хранился на подземном паркинге.

© Российская Газета

Автомобиль выкрашен в светло-бежевый металлик. Судя по VIN, этот "Кашкай" приехал в Россию из Великобритании - там модель выпускалась на заводе в Сандерленде.

По агрегатам все просто: 114-сильный атмосферник, МКП, передний привод.

В комплектации заявлены климат-контроль, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, магнитола, ЭСП стекол всех дверей, омыватель фар.

Единственный "косяк" - легкое ДТП, в котором пострадал передний бампер. Однако это известно со слов продавца, на фотографиях бамперы - что передний, что задний - абсолютно целые и без сколов.

Ценник, пожалуй, можно назвать гуманным, но есть возможность поторговаться - авто новый, но все же уже не на гарантии: 1 390 000 рублей.