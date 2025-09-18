В России изменят критерии аварийно-опасных дорог

В РФ перепишут критерии признания дорог аварийно-опасными. В правительстве решили пересмотреть действующие сегодня формулировки признания участков трасс «очагами аварийности» и местами концентрации аварий. Соответствующее поручение получили МВД и Минтранс. Как отмечает RG.RU, эксперты инициативу не поддержали.

Сегодня в законе о безопасности дорожного движения чётко прописаны все требования. Так, очагом аварийности признают участки протяжённостью 200 метров в городе или 1 км за городом, где в течение года произошло три и более ДТП с пострадавшими одного типа, либо пять разных столкновений.

В ГИБДД отмечают, что следят за подобными местами, проводят анализ причин происшествий и дают рекомендации владельцам дорог.

По мнению экспертов, изменение формулировки может стать одним из первых шагов по расширению репрессивных мер против автомобилистов: снижению скоростного режима, появлению дорожных камер, дополнительных светофоров и лежачих полицейских.

Впрочем, в ассоциации «ОКО», которая объединяет производителей дорожных камер, уверены, что действующие требования устарели и требуют пересмотра — это позволит действовать на опережение. Например, анализировать дорожную обстановку не за год, а за прошлые три года, что поможет определить хронически проблемные отрезки дорог.

Помимо этого, рекомендовано включить в критерии нанесение не только вреда здоровью, но также материального ущерба. Это, к слову, может резко расширить количество «очагов аварийности».

Впрочем, даже производители дорожных камер признают, что далеко не всегда ДТП происходят из-за нарушения ПДД. В ряде случаев причиной становится плохая организация движения или недостаточная видимость. В этом случае нужно не ставить новые комплексы фиксации, а модернизировать весь участок транспортной артерии.