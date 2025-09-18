Белорусы все с большей симпатией оценивают электромобили

Привыкнув за минувшее столетие, что авто не роскошь, а средство комфортного передвижения, потребители, а вслед за ними и белорусские производители стали проявлять повышенный интерес и к электромобилям.

Во всяком случае, уточняет БЕЛТА, министр энергетики Денис Мороз во время посещения филиала "Витебскэнерго" подтвердил, что производители готовы уже до конца года увеличить их выпуск до полусотни тысяч.

По словам главы ведомства, количество этого вида транспорта в республике уже превысило отметку в 38,5 тысячи, а ежемесячный прирост составляет более двух тысяч. Параллельно растут и объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта. В минувшем году, уточнил он, этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с 2023 годом с 18 до 39 млн кВт⋅ч.

Министр с удовлетворением признал, что положительная динамика сохраняется и в этом году. Во всяком случае, за восемь месяцев электропотребление зарядными станциями составило более 50 млн кВт⋅ч. Мороз готов гарантировать, что "данное направление будет активно развиваться и дальше". А через пять лет число электромобилей на дорогах Синеокой приблизится уже к 300 тысячам.