Продажи идут вниз: реализация автомобилей УАЗ в августе упала в два раза

Согласно данным агентства "Автостат", в августе этого года продажи новых автомобилей УАЗ в России сократились на 48% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 1365 единиц.

Коммерческие машины семейства СГР стали самыми востребованными в конце лета, их приобрели 463 покупателя, что составляет 34% от общего числа реализованных автомобилей.

Флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" выбрали 426 клиентов. На втором месте по популярности оказался легкий грузовик "Профи", который разошелся тиражом в 256 единиц. За ним следует "Пикап" с 200 проданными экземплярами. Пятое место занял внедорожник "Хантер", нашедший 20 покупателей.

Всего, по итогам восьми месяцев 2025 года, в России было реализовано 12,9 тысячи новых автомобилей УАЗ, что на 36% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на УАЗе начали выпуск "Патриота" с новой трансмиссией.