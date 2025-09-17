Иностранцам хотят запретить работать в такси в Мурманской области

Депутаты Мурманской областной думы выступили с инициативой, запрещающей иностранным гражданам работать водителями такси на территории региона.

Соответствующие поправки начали обсуждать в профильном комитете по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.

«Цель проекта закона прежде всего в повышении качества и безопасности перевозок в такси», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.

Однако авторы инициативы осознают и возможные негативные последствия. Введение запрета может спровоцировать дефицит водителей и, как следствие, резкий рост цен на услуги такси для жителей региона, уточняет «Би-порт».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что стоимость такси в Мурманске взлетела на 70 %.